Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : Jérôme Bandiaky cueilli par la BIP

Son nom ne cessait de revenir dans les confidences de victimes de tortures et de violences dans les évènements politiques survenus au Sénégal depuis mars 2021. Jérôme Bandianky surnommé le " Sniper" est également cité dans l'affaire de la disparition mystérieuse des forces de défenses et de sécurité, Didier Badji et Fulbert Sambou.



D’après le journal « Les Échos », l'ancien membre de la sécurité de l'Alliance pour la République (APR), et de son cercle restreint, "marrons du feu" a été arrêté hier mercredi, à son domicile au quartier plateau de Dakar.



Selon plusieurs sources, le membre réputé de la sécurité du parti de l'ancien régime a été appréhendé hier vers les coups de 22 heures par les éléments de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) de la Police nationale.



En effet, lorsque les policiers sont arrivés au niveau de son domicile sis au plateau vers les coups de 20 heures, Monsieur Bandiaky, qui était surnommé " sniper", n'était pas sur les lieux. Les flics ont dû monter une planque se montrant discrets en attendant son retour.



C'est vers 22 heures que l'homme s'est pointé chez lui. Il a été aussitôt interpellé par plus d'une vingtaine d'éléments du corps d'élite de la Police nationale sénégalaise.



Avec cette arrestation de l'agent de sécurité rapprochée, chef présumé des" marrons du feu" (éléments de la sécurité de l'APR), c’est à croire que les choses sérieuses commencent.



Pour le moment, les raisons exactes de son arrestation ne sont pas connues, selon « Les Échos ».