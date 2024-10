Affaire Dieynaba Ndiaye : son époux, Alioune Badara Mbacké, jugé ce mercredi à Matam

Suite et pas fin de l’affaire Dieynaba Sangharé Ndiaye, la nouvelle mariée, « battue » par son mari et condamnée à trois (03) mois de prison ferme assortis de 4 millions de F cfa en guise de dommages et intérêts suite à la plainte de ce dernier pour collecte de données à caractère personnel. Son époux, Alioune Badara Mbacké, médecin-chef du district sanitaire de Matam, dans le nord est du Sénégal, sera jugé ce mercredi, par le Tribunal de la localité, suite à la plainte de son épouse pour « coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours".



Selon des sources de L’Observateur, il est fort probable que le dossier soit renvoyé à une date ultérieure. Parce que, selon toujours les mêmes sources proches du parquet de Matam, il est très rare qu’une affaire soit en état d’être jugée dès sa première évocation.



Parce que, disent-elles, il y a des citations à comparaitre qui doivent être versées dans le dossier pour qu’il soit en état d’être jugé. Par conséquent, il est très probable que cette affaire connaisse son premier report.



Par ailleurs, il faut souligner que Dieynaba Ndiaye, actuellement en lien de détention, a interjeté appel de sa condamnation.