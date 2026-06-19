Affaire Diodio : l'actrice et ses trois acolytes déférés ce vendredi pour trafic et usage de cocaïne

La brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Keur Massar a bouclé l'enquête visant Mame Diarra Diop, alias Diodio, actrice de 22 ans de la série "Baabel", et ses trois co-accusés. Les quatre suspects seront présentés ce vendredi matin au procureur de Pikine-Guédiawaye. Le groupe comprend l'actrice née en 2004 à Dagana, le taximan Talla Dia (37 ans), le technicien en génie civil Babacar Dièye (31 ans) et le plombier Baye Zalé Mbengue (18 ans).



Les enquêteurs ont retenu les charges d'association de malfaiteurs, ainsi que de détention et usage de stupéfiants. Les analyses scientifiques ont confirmé que la poudre blanche de 300 grammes saisie lors de la perquisition contient de la cocaïne. Les gendarmes ont également découvert du crack et du chanvre indien. Face aux enquêteurs, rapporte Seneweb, l'actrice a d'abord nié les faits avant de reconnaître être l'auteure de la vidéo virale sur les réseaux sociaux, tout en affirmant ne fumer que de la cigarette. Ses trois acolytes ont également nié les accusations.



L'affaire a débuté après l'autosaisine du procureur Saliou Dicko suite à la diffusion d'une vidéo montrant l'actrice en train de consommer des stupéfiants. Les gendarmes de la BR ont localisé les suspects dans un appartement à Mbao. Des agents en civil, circulant à bord d'un véhicule banalisé, ont pris l'actrice et les trois hommes en flagrant délit de consommation de drogue avant de procéder à leur interpellation.