"Preuve de vie" : l’IPRES lance une campagne en ligne pour ses pensionnés résidant à l’étranger

L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) a lancé une campagne de « preuve de vie » destinée à ses allocataires, notamment ceux vivant hors du Sénégal. L’information a été relayée par le Consulat général du Sénégal à Madrid, dans un communiqué daté du 3 août 2026.



Cette opération, démarrée le 1er juillet, se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2026. Elle vise à permettre aux pensionnés de l’IPRES «de prouver qu’ils sont en vie sans avoir à se déplacer physiquement».



Concrètement, les retraités concernés sont appelés à accomplir la démarche via la plateforme numérique « Maa ngi nii ». La campagne couvre l’ensemble des Sénégalais relevant de la circonscription du Consulat de Madrid, soit les communautés autonomes de Madrid, Andalousie, Murcie, Pays basque, Castille - La Manche, Castille et León, Cantabrie, Galice, Asturies, Navarre, La Rioja, Estrémadure et les îles Canaries.