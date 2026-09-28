Affaire Feeñal Digital : Oustaz Thiep et Ndiaye Touba libérés après deux mois de détention

Après deux mois derrière les barreaux, Maguèye Diaw, alias « Oustaz Thiep », et Moustapha Ndiaye, alias « Ndiaye Touba », ont recouvré la liberté mais, Lamignou Darou quant à lui reste en détention, selon Senego. Les trois chroniqueurs de la plateforme Feeñal Digital avaient été interpellés le 27 juillet dernier suite à la diffusion d’une vidéo tournée par le trio à l’occasion du Magal Mbacké Barry.



Dans cette vidéo, les propos tenus en wolof par les mis en cause visent directement la personne du Chef de l’État. L’un d’eux aurait souhaité, selon les éléments recueillis, que le président soit frappé de paralysie en le qualifiant de « figure la plus décriée de l’histoire du pays », tandis qu’un autre aurait formulé des propos similaires évoquant « la maladie ou la paralysie ». Un troisième membre du groupe aurait, pour sa part, suggéré que l’image du chef de l’État serve d’exemple négatif destiné aux enfants dans les cahiers scolaires.



Leur libération marque un tournant dans cette affaire qui avait suscité de vives réactions dans l'opinion. Si les deux animateurs retrouvent désormais les leurs, leur coaccusé, Lamignou Darou, reste quant à lui en détention.



Ce dernier devra encore purger un mois de peine avant de pouvoir espérer recouvrer la liberté à son tour.