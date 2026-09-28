Mbour : cinq pêcheurs portés disparus en mer depuis le 20 septembre, leurs familles appellent à l’aide

A Mbour, à l’ouest du Sénégal, des familles de pêcheurs sont sans nouvelles de cinq de leurs proches déclarés perdus en mer depuis le 20 septembre. Ils étaient partis pêcher pour seulement quatre (4) jours.



«Ils devaient revenir depuis jeudi dernier (24 septembre). Mais arrivés à Joal, ils ont vu une pirogue en panne en mer et le propriétaire leur a proposé d'amener son fils sur la terre ferme avant d'alerter ses proches pour qu'ils viennent le chercher. Il est rentré vendredi. Le pêcheur est venu chez nous pour chercher son fils et c'est alors que nous lui avons dit que les miens aussi ne sont pas rentrés», a confié Mbaye Diouf, au micro de la RFM. «Nous n'avons pas de moyens, les services de pêche qui en disposent ne nous aident pas», a-t-il déploré.



Partis entre Joal et Mbour, ces jeunes de 19 à 20 ans n'ont plus donné signe de vie. Les recherches entamées depuis lors par les proches et les collègues pêcheurs restent toujours infructueuses.



Très angoissé, Assane Diop, proche des disparus, lance aussi un appel à l'aide. Il déplore le manque de moyens et d'assistance dont sont victimes les pêcheurs. «Nous n'avons aucun moyen en cas d'urgence, les autorités qui nous gouvernent doivent vraiment nous aider. C'est difficile de rester sans nouvelles de nos familles», a-t-il alerté, alors que les recherches se poursuivent avec les moyens dérisoires.