«Association de malfaiteurs et faux monnayage» : le lutteur Reug Reug déféré avec ses présumés complices

A Dakar, le lutteur Oumar Kane, connu sous le pseudonyme de Reug Reug, a été déféré ce lundi 28 septembre au parquet en même temps que ses présumés complices, arrêtés dans le cadre d’une affaire de faux billets de banque. Selon les informations de la RFM, les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs et faux monnayage» et risquent le mandat de dépôt.



Reug Reug est soupçonné d’avoir tenté d’écouler des « billets noirs », des faux billets de 100 dollars, pour un montant qui avoisinerait 900 millions de francs CFA . Au moins deux autres personnes ont également été arrêtées avec lui.



Si cette affaire continue de défrayer la chronique, dans son édition de ce lundi, L’Observateur avait révélé que A. B. Ndiaye a tenté face aux enquêteurs de la brigade de recherches de Faidherbe de dédouaner son neveu, Reug Reug, en affirmant être le seul propriétaire du près d’un milliard de francs CFA en billets noirs de 100 dollars saisis. D. Faye, quant à lui, a dit avoir reçu la fausse monnaie d’un promoteur influent, qui serait recherché par les gendarmes. Reug Reug, enfin, aurait nié les faits lors de son audition.