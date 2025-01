Affaire Ferdinand Coly/Saliou Samb : Les avocats des deux parties atterrissent à la Cour suprême

Après l'étape de la Cour d'appel, l'affaire opposant Saliou Samb à l'ancien latéral des « Lions », Ferdinand Coly, est désormais portée devant la Cour suprême. Selon une source judiciaire, toutes les parties ont déjà soumis leurs mémoires en défense et attendent la fixation d'une date pour l'audience Saliou Samb, après son revers devant le juge d'appel de Thiès, a par le biais de ses conseils, introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Ainsi, une source judiciaire a révélé au journal "Les Échos" que ledit pourvoi est toujours pendant, devant la Cour suprême. La même source de confier que toutes les parties (la partie civile et la défense) ont déjà produit et déposé leurs mémoires en défense.À cet effet, elles attendent la programmation de l'audience par le juge afin que le dossier soit plaidé. Par contre, s'agissant de l'exécution sur la saisie des biens de Saliou Samb, l'huissier s'y attelle, d'après toujours la même source.A noter que dans cette affaire d'escroquerie présumée, la Cour d'appel de Thiès, à la date du 29 juillet 2024, avait partiellement infirmé le premier jugement rendu contre Saliou Samb, (en première instance, il a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme).Ainsi, en appel, la Cour l'a condamné à 1 an de prison, dont 10 mois assortis du sursis après la confusion des peines, en plus de la somme de 800.000.000 Fcfa qu'il doit payer en guise de réparation à Ferdinand Coly. Puisque les premiers juges avaient dans leur décision interdit à Saliou Samb d'exercer toute activité de commerce dans le secteur des produits halieutiques pour une durée de 5 ans, le juge d'appel a pris leur contrepied en le dispensant de ladite interdiction d'exercer dans son domaine d'activité.Toujours est-il que ce tribunal avait rejeté les exceptions que les avocats de la défense de Saliou Samb avaient soulevées au moment du procès en appel qui a eu lieu le 8 juillet 2024, en présence de Ferdinand Coly et Saliou Samb.Le joueur accuse Saliou Samb de l'avoir escroqué de la somme de 1 milliard 200 millions Fcfa. Ils avaient mis sur pied une société d'exportation de produits halieutiques appelée "Blue Trade Company".Mais, d'après Saliou Samb, ce business dans lequel Mamadou Niang, ancien coéquipier de Ferdinand Coly en équipe nationale avait aussi déboursé plus de 325 millions Fcfa a fait faillite. Ce dernier n'avait pas porté plainte contre Saliou Samb, contrairement à Ferdinand Coly. C'est à la suite de sa condamnation en première instance que Saliou Samb avait interjeté appel.Par la suite, il avait enclenché une autre procédure de demande de défense à exécution provisoire à l'issue de laquelle il a été débouté. Ce qui fait que le juge avait aussi ordonné la continuation des poursuites.Sur ce, I'huissier avait commencé à saisir son matériel. Cependant, pour éviter cette procédure de saisie de ses biens, Saliou Samb avait déclenché une autre procédure de référé sur les difficultés de laquelle il est sorti perdant.