Ferdinand Coly gagne enfin son procès contre Saliou Samb qui prend 6 mois de prison ferme

Après une première audience en février dernier, le tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour a rendu, ce lundi, son verdict dans le procès pour abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse opposant l’ex-international de football Ferdinand Coly à l’ancien président du Stade de Mbour Saliou Samb. Il a été aussi prononcé contre l’opérateur économique et actuel Directeur général de la Société industrielle des réparations navales (Sirn), l’interdiction d’exercer toute activité commerciale dans le secteur des produits halieutiques pour une durée de cinq ans. Il doit en outre payer la somme de 800 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus assortis d’une exécution provisoire. Ce qui permet à Ferdinand Coly d’exécuter la décision sur les dommages et intérêts, nonobstant l’appel introduit par Saliou Samb.



Pour rappel, dans cette affaire, l’ancien latéral des "Lions" accuse Saliou Samb de lui avoir fait perdre 1 milliard 200 millions F CFA. Les deux hommes avaient mis sur pied Blue Trade Company, une société d’exploitation et d’exportation des produits halieutiques. Mais l’affaire a viré à la faillite.



Mamadou Niang, un autre ancien joueur des Lions, avait été cité dans cette affaire au tribunal. L’ex- joueur de l’Olympique de Marseille a lâché plus de 325 millions FCFA dans cette opération. Cependant, il n’a pas déposé plainte contre Saliou Samb. Et les avocats de ce dernier avaient utilisé cette décision du joueur pour voler au secours de leur client. « Le meilleur arbitre dans cette affaire est Mamadou Niang », avait laissé entendre Me Ndione, un des avocats du Président du Conseil départemental de Mbour.



Après les débats d’audience, le Procureur, plutôt laconique, avait requis l’application de la loi contre Saliou Samb. De son côté, Ferdinand Coly réclamait 2 milliards FCFA de dommages et intérêts. Dès que la décision du tribunal sera rendue, Ferdinand Coly pourra enclencher une procédure pour rentrer dans ses fonds. Mais l’ancien président du Stade de Mbour n’a pas tardé à interjeter appel, a-t-on appris de sources judiciaires, rapporte Le Témoin qui a assisté à l'audience.