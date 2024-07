Affaire Fulbert Samb et de Didier Badji : les deux familles et Amnesty International exigent l'audition de Ismael Madior Fall et la tenue d'un procès

La section sénégalaise d’Amnesty International entend accompagner les deux familles jusqu’à l’éclatement de la vérité. « la société sénégalaise n’a jamais accepté que ces membres puissent disparaître dans des conditions aussi douloureuses sans que rien n’ait fait pour connaître la vérité. Tout le monde s’est rendu compte de la souffrance que ces personnes vivent. C’est pourquoi notre organisation est à côté de ces familles pour accompagner jusqu’au procès pour savoir les conditions dans lesquelles Didier Badji a disparu et Fulbert Sambou a trouvé la mort » annonce Me Amadou Diallo, membre d’Amnesty International et avocat de la famille.



D’après l’avocat « La sortie de Ismaël Madior Fall a jeté du flou dans les ténèbres du silence et du mépris exprimés vis-à-vis de la famille des défunts. Nous osons espérer que l’Etat, la justice prendront toutes les dispositions nécessaires pour qu' au moins Ismaël Madior Fall soit entendu. Et que ce dernier serait dans les dispositions de se faire entendre par la justice »

Me Diallo tire à boulets rouges sur l’ancien garde des Sceaux du régime de Macky Sall et invite les autorités judiciaires à l’auditionner « On peut pas dire que les affaires Fulbert Sambou et Didier Badji sont couvertes par la loi de l’amnistie et venir le lendemain pour soutenir le contraire. Cela révèle que M. Fall en sait quelque chose ».



Pour rappel, les deux militaires avaient disparus avant que Fulbert Sambou soit retrouvé mort sur la corniche -est de Dakar vers Cap Manuel. Didier Badji, lui, n’est toujours pas de retour.