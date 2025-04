65e anniversaire de l’Indépendance : « le défilé a rendu hommage à la vision et au bilan du régime du Président Macky Sall », SEN APR

Le Secrétariat exécutif national de l’APR (SEN Apr) s’est fendu ce dimanche 6 avril d'une déclaration pour donner son avis sur l’actualité du pays.



Se prononçant sur la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le SEN a estimé que « le défilé a rendu hommage à la vision et au bilan du régime du Président Macky Sall, qui a doté le pays d’un outil de Défense et de Sécurité à la mesure de l’ambition que nous avions pour le Sénégal ».

Selon l’APR, le régime de Sonko et Diomaye célèbre son premier anniversaire au pouvoir par des apitoiements, des complaintes et une recherche de boucs-émissaires, afin de justifier son immobilisme, son incompétence et son inertie.



Par ailleurs, le SEN dénonce « les propos et insinuations du Président de la République à l’égard du Président Macky Sall » qu’il trouve « inqualifiables et manquent d’élégance et de tenue ».