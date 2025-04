Baisse du coût du KWh de l’électricité : Birame S. Diop dévoile la recette

Selon Birame S. Diop, la réduction significative du coût de l’électricité repose en grande partie sur l’exploitation des ressources énergétiques locales, notamment le gaz. Le ministre a précisé que le projet Yakaar-Teranga, porté par la société Kosmos Energy, est un pilier essentiel de cette stratégie. Ce projet prévoit l’exploitation d’un gisement de gaz estimé à 25 trillions de pieds cubes (Tcf), dont 100 % de la production sera destinée au marché sénégalais.



En parallèle, le ministre a souligné plusieurs mesures pour renforcer cette politique énergétique :

-la multiplication des centrales solaires pour diversifier les sources de production d’énergie,

-la renégociation en cours du projet GTA (Grand Tortue Ahmeyim) afin d’obtenir 300 millions de pieds cubes de gaz par jour (MMscfd) pour le Sénégal;

-la conversion des centrales de SENELEC du fioul au gaz, ce qui permettra une production plus propre et moins coûteuse.



L’une des priorités du gouvernement, selon lui, est également d'augmenter la part de la production directe de la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC). Actuellement, la SENELEC génère 1 920 MW par an, mais 67 % de cette production provient d’opérateurs indépendants. L’objectif est d’augmenter cette part de production locale de 33 % à 40 % d'ici à 2035.



Cette approche vise à renforcer l’indépendance énergétique du Sénégal et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie. Birame S. Diop a également mentionné la finalisation d’une étude sur le plan de production de la SENELEC pour la période 2025-2040, qui devrait permettre de planifier de manière optimale l’augmentation de la production nationale.



Le ministre a également rappelé les avancées réalisées en matière d’accès à l’électricité. Actuellement, le Sénégal affiche un taux de 98 % d’accès à l’électricité en zone urbaine, contre 65 % dans les zones rurales. L'objectif du gouvernement est d’atteindre un accès universel à l’électricité d'ici 2029.



Pour cela, une révision des coûts d’accès à l’énergie pour les ménages à faibles revenus est en cours, afin de garantir une meilleure inclusion sociale. Ces réformes visent à rendre l’énergie plus accessible pour tous les Sénégalais, sans distinction de revenus ou de lieu de résidence.



Enfin, Birame S. Diop a réaffirmé l’engagement du Sénégal dans la transition énergétique, avec un objectif ambitieux de parvenir à un mix énergétique où 40 % de la production d’électricité proviendrait des énergies renouvelables d’ici 2035. Ce choix stratégique devrait non seulement contribuer à la réduction des coûts de production d’électricité, mais également à la lutte contre le changement climatique.