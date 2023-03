Affaire Hadjibou Soumaré : « Il faut que l'État arrête d'utiliser la machine judiciaire »

Les responsables du parti de Cheikh Hadjibou Soumaré ont fait face à la presse ce vendredi. Ce, pour attirer l'attention des autorités sénégalaises sur la situation de leur leader. Fallou Blaise Diouf et Cie estiment qu'une «information judiciaire» devrait être ouverte à la suite du questionnement de M. Soumaré. Il soutient que l'État doit arrêter d'utiliser la machine judiciaire pour régler ses comptes.



« N'importe qui pouvait se poser les questions soulevées par Hadjibou. Et si c'était dans un Etat de droit, je pense que les autorités allaient ouvrir une information judiciaire pour voir si c'est avéré ou pas. Il a posé une question et il a été convoqué. Au cours de l'audition, il a répondu aux questions en restant serein », a dit M. Diouf.



« On a vu le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade. Il faut que ça cesse. Il faut que l'État arrête d'utiliser la machine judiciaire pour régler ses comptes», a déclaré Fallou Blaise Diouf, face à la presse.



Les proches du président du mouvement Démocratie et République ne compte pas reculé d'un iota. Ils lui ont exprimé leur soutien. « Personne ne nous fera reculé. Nous sommes des Sénégalais qui travaillent dûr. On ne peut pas permettre que notre argent soit versé à d'autres fins. Nous sommes tous derrière Hadjibou Soumaré ».



Concernant les rumeurs les lesquelles Soumaré aurait présenté ses excuses aux enquêteurs, Diouf a démenti, parlant de fausse information. « C'est une fausse informations. Il ne pas pas présenter des excuses. Hadjibou Soumaré reste sur sa position. C'est un homme averti, un homme d'État. Il a posé des questions pour que le peuple sénégalais soit édifié. Il ne mérite pas d'être traité de la sorte. Il reste sur sa position».



Cheikh Hadjibou Soumaré vient d'être placé sous contrôle judicaire par le juge du 3e cabinet du tribunal de Dakar. Le candidat déclaré pour les élections présidentielle de 2024 est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles".