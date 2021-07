Affaire Immeuble SOS-Tranbsit: la police envoie une réquisition à Ecobank

Il y a un mois, « Le Témoin » quotidien révélait l’affaire de l’immeuble Sos-Transit (Tf n°18.893/Dg) d’une valeur de deux milliards cfa appartenant à la société Transsene de feu Papa Mar Diop.



Situé dans la zone industrielle de Dakar, cet immeuble a fait l’objet d’un squat synonyme de vente illégale à l’insu des héritiers. Surpris par cet état de fait insolite, le fils ainé du défunt, Abdourahmane Diop, actuel Directeur général de Transsene, avait déposé une plainte auprès du procureur de la République contre X pour les délits de détournement d’héritage, de recel successoral et d’association de malfaiteurs.



Forts d’un soit-transmis, les policiers de la Sûreté Urbaine de Dakar étaient depuis lors en train de mener une enquête visant à identifier et arrêter les membres du gang encagoulé qui ont réussi à vendre frauduleusement l’immeuble Sos-Transit. Justement, « Le Témoin » révèle ce jeudi que l’enquête avance à grand pas !



D’ailleurs, plusieurs personnes insoupçonnées à savoir des courtiers, des clercs, des notaires, des agents de banque, des médiateurs, des membres de la famille Diop etc. ont été auditionnées par la Police. Il ne restait que la banque Ecobank mêlée à tort ou à raison dans la transaction financière de la vente de l’immeuble.



Par réquisition judiciaire N°1665/Su du 14/06/2021 adressée à l’Ecobank, la Police demande à cette banque des éléments d’information pour la manifestation de la vérité relative à la vente de l’immeuble incriminé, rapportent nos confrères.