LFA : Thierno Kosso Diané élu président de la Ligue de Football Amateur

Nouvelle surprise dans la course à la présidence de la Ligue de Football Amateur (LFA). Ce vendredi, Thierno Kosso Diané a été élu face à Mbaye Diouf Dia et Ousmane Iyane Thiam, en obtenant 234 voix, contre 165 pour Mbaye Diouf Dia et 65 pour Ousmane Iyane Thiam.



Avec 50,21 % des suffrages, Thierno Kosso Diané s’impose largement et prend la tête de la LFA. Une victoire majeure pour la coalition Abdoulaye Fall, à la veille de l’élection à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) prévue ce samedi 2 août.