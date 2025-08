Kaolack : un individu arrêté pour acte contre nature et viol sur mineur

Le Commissariat central de Kaolack a procédé, le 27 juillet 2025, à l’interpellation d’un individu pour acte contre nature, pédophilie et viol sur mineur.



D’après la Police nationale, l'affaire a débuté lorsqu'un témoin a conduit un jeune garçon, identifié comme un talibé, au poste de police. Ce témoin l'avait aperçu tard dans la nuit en train de descendre du mur de clôture d'une maison. Le jeune garçon a alors raconté avoir été séquestré et agressé sexuellement par un homme.



Selon sa déposition, un inconnu l'avait invité dans sa chambre en lui promettant de la nourriture. Une fois à l'intérieur, l'homme a éteint la lumière et l'a agressé par voie anale.



Suite à ce témoignage, la Brigade de Recherches a été mobilisée. Les agents ont retrouvé le suspect, identifié par le garçon, nu et endormi dans sa chambre. À son réveil, il a tenu des propos incohérents, expliquant qu'il avait consommé un mélange de vin et de whisky la veille. Il a été conduit au commissariat et placé en garde à vue.