Pêche de sardinelle : 70 % des apports protéiques sénégalais menacés par la surexploitation

Aliment de base pour des millions de Sénégalais, la sardinelle – ou yaboy – est en danger. Ce petit poisson, qui représente plus de 75 % des captures artisanales au Sénégal, est aujourd’hui victime d’une pression insoutenable. Selon les dernières alertes de la FAO et du COPACE, les stocks sont surexploités, menaçant non seulement la biodiversité marine mais aussi la sécurité alimentaire de plus de 17 millions de personnes.



Autrefois pêchée en abondance dans les eaux côtières sénégalaises, la sardinelle devient rare. Des pêcheurs rapportent des sorties en mer de plus en plus longues pour des prises toujours plus maigres. Dans certaines zones comme Mbour, Kayar ou Saint-Louis, la production a chuté de près de 40 % en dix ans, rapporte Sud Quotidien. Ce déclin brutal a des effets immédiats : le prix du kilo a doublé en moins de 5 ans, rendant ce poisson de moins en moins accessible aux foyers modestes.



Entre 65 et 70 % des protéines animales consommées au Sénégal proviennent du poisson, selon la Direction des pêches. La disparition progressive du yaboy met donc directement en péril l'équilibre nutritionnel d'une grande partie de la population. Ce déclin s’explique par une double pression. D’abord la pêche artisanale intensived’une part, et l’exploitation industrielle agressive de l’autre. À cela s’ajoute l’implantation d’usines de farine et d’huile de poisson, principalement destinées à l’exportation. Ces installations, concentrées dans la petite côte et le Nord, transforment plusieurs milliers de tonnes de sardinelles par an pour nourrir poissons et volailles en Asie.



La raréfaction du yaboy frappe de plein fouet les 600 000 Sénégalais vivant directement ou indirectement de la pêche artisanale, selon les estimations officielles. Elle entraîne aussi des pertes économiques considérables, avec des revenus en baisse de 30 à 50 % pour certains mareyeurs et fumeuses de poisson. Et surtout, elle expose le pays à une crise alimentaire : en touchant une ressource-clé, c’est toute la chaîne de la souveraineté alimentaire qui est fragilisée. Pour freiner cela, des ONG et acteurs du secteur proposent plusieurs mesures concrètes : réduction du nombre de licences industrielles, zones de repos biologique renforcées, valorisation de la transformation locale, ou encore implication des pêcheurs dans la cogestion des ressources. Le gouvernement a lancé des initiatives dans ce sens, mais leur application reste inégale, notamment faute de moyens logistiques et humains.