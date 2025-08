Starmer et Zelensky saluent l'ultimatum de Trump à la Russie sur le cessez-le-feu

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont salué vendredi le nouvel ultimatum fixé par le président américain Donald Trump à la Russie, l’appelant à « cesser ses tactiques de blocage » et à progresser vers un cessez-le-feu en Ukraine.



Dans un appel téléphonique, Starmer a présenté ses condoléances pour l’attaque meurtrière survenue ces derniers jours à Kiev, qualifiant l’événement de « rappel amer du coût humain du terrible conflit perpétré par la Russie », selon un communiqué de Downing Street.



Le Premier ministre britannique a également informé Zelensky de la récente visite de Trump en Écosse, au cours de laquelle ce dernier a annoncé une échéance de « 10 à 12 jours » pour que Moscou démontre des avancées concrètes vers un cessez-le-feu.



Les deux dirigeants ont exprimé leur soutien à cette nouvelle pression exercée par Washington, saluant l’initiative américaine visant à contraindre la Russie à faire des progrès tangibles vers un accord de paix.



Starmer a par ailleurs évoqué l’accord bilatéral conclu en juin avec Zelensky sur le partage des technologies de combat et l’accélération de la production de drones, soulignant que la mise en œuvre progresse rapidement.

Le Premier ministre britannique a également salué l’adoption cette semaine d’une nouvelle loi anticorruption en Ukraine.



S’exprimant mardi à bord d’Air Force One, Trump a déclaré que la Russie dispose désormais de « dix jours à compter d’aujourd’hui » pour mettre fin à la guerre, faute de quoi elle s’exposera à de nouvelles sanctions américaines.