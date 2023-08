Affaire Juan Branco: Deux (2) maires supposés complices

Deux (2) maires sont supposés être complices dans l’affaire Juan Branco. Informées de la présence de l'avocat sénégalais sur le territoire national et mieux, au quartier résidentiel du Point E pour prendre part à la conférence de presse du collectif des conseils de l'opposant politique, Ousmane Sonko, les autorités en charge de la sécurité des frontières étaient bouche bée.



Une faille sur le contrôle frontalier. Après recoupement, il a été constaté qu'il est venu à Dakar en passant par la Gambie à bord d'un vol de Royal air Maroc (Ram). Et, il a fait le trajet Banjul (Gambie)-Dakar par la route.



L'enquête révèle qu'il a été soutenu dans son projet de voyage à Dakar par le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow. Les mêmes sources soutiennent qu'il a organisé son hébergement dans un célèbre hôtel à Lac Rosc. D'ailleurs, c'est dans la nuit du 3 août que le maire Pape Sow a été arrêté par un détachement du Gign et de la Bip pour les besoins de son interrogatoire à la Dic, rappelle L’Observateur.



Les mêmes faits sont reprochés également au maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané. Des sources proches de l'enquête confient qu'il a participé à la visite illégale de Juan Branco au Sénégal. Bantaleb Sow, membre du mouvement Frapp, arrêté au domicile de Ousmane Sonko est aussi soupçonné d'avoir aidé l'avocat français à venir au Sénégal. Présentement d'autres personnes soupçonnées d'avoir aidé l'avocat sont dans le collimateur des policiers de la Dic.