Kolda : deux présumés membres de gangs arrêtés par la Sûreté urbaine

Cette opération policière intervient à la suite d’une série de plaintes déposées contre un groupe de jeunes délinquants connu sous le nom de « Werdé Gnandé ». Selon les informations recueillies, ce gang semait la peur dans plusieurs établissements de nuit de la commune, notamment dans les bars et discothèques.

Leur mode opératoire consistait à profiter des soirées dansantes et des « Khawarés » pour s’en prendre violemment aux clients. Armés, pour certains, d’armes blanches, ces individus sont accusés d’avoir commis plusieurs agressions ayant porté atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens.

Lors de son audition par les enquêteurs, le premier suspect a fini par passer aux aveux. Il a reconnu son appartenance au gang « Werdé Gnandé » et a même déclaré en être le chef de file.

Le second mis en cause, bien qu’ayant contesté toute implication directe dans la tentative de vol nocturne, a néanmoins admis faire partie d’un autre groupe rival dénommé « Bandit Casa ».

Au regard de la gravité des faits reprochés et des éléments jugés concordants par les enquêteurs, les deux suspects ont été placés en garde à vue.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres de ces bandes qui opèrent dans la région de Kolda.

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a procédé à l’interpellation de deux individus soupçonnés de tentative de vol commis la nuit, d’association de malfaiteurs et de troubles à l’ordre public, a appris la presse de source sécuritaire.