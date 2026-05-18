Santé : La F2S annonce une grève générale et un boycott vaccinal en juin

Le front social se tend de manière préoccupante dans le secteur de la santé au Sénégal. Réunie ce samedi 16 mai 2026, la Conférence des Secrétaires généraux de la Fédération des Syndicats de la Santé (F2S) a procédé à l'évaluation de son plan d’action. Face au statu quo, l’organisation syndicale a fustigé l'attitude des autorités administratives et a dévoilé un nouveau calendrier de contestation radical pour le mois de juin.







La F2S exprime une vive colère à l'égard du Ministère de la Fonction publique et du travail, l'accusant de dilatoire et de manipulation de l'opinion publique. À l'origine de ce courroux se trouve une convocation officielle relative aux secteurs de la santé en lutte, parvenue aux syndicats par des canaux non officiels et par personne interposée, à peine 24 heures avant la tenue de la réunion. Pour la fédération, ce procédé viole les règles élémentaires du dialogue social et témoigne d'un manque de considération envers les partenaires sociaux. La F2S exige l'ouverture immédiate de négociations sérieuses et le respect strict des accords consignés à la page 25 du pacte de stabilité sociale signé avec le gouvernement du Sénégal.







Le communiqué syndical cible également la gestion locale de certaines structures. La F2S appelle explicitement le Médecin-chef du District sanitaire de Pikine à respecter le droit syndical ainsi que les dispositions législatives qui encadrent les droits des agents. Invitant ce dernier à l'apaisement, la fédération se dit toutefois ouverte à la discussion pour restaurer un climat social serein au sein de cette unité.







Devant l'absence de réponses concrètes à ses revendications, la F2S passe à la vitesse supérieure et annonce une paralysie ciblée du système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Un boycott total de toutes les activités liées à la vaccination est ainsi prévu du lundi 1er juin au lundi 8 juin 2026. Ce mouvement sera suivi d'un point de presse national programmé le mardi 2 juin 2026 pour prendre à témoin l'opinion publique. Enfin, un mot d'ordre de grève générale de 72 heures sera observé les mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 juin 2026.







La fédération rappelle par ailleurs que la mesure de rétention des informations sanitaires demeure en vigueur. Les leaders syndicaux préviennent les autorités qu'ils se réservent le droit de durcir davantage leurs actions si le blocage persiste, tout en réaffirmant leur engagement pour la sauvegarde d'un système de santé performant au bénéfice des populations sénégalaises.

