Affaire Kocc Barma : un complice présumé arrêté à l’AIBD alors qu’il tentait de quitter le pays

L’arrestation d’El Hadj Demba, suspecté d’être un complice d’El Hadj Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme Kocc Barma, a fait la Une de L’Observateur et de Libération. Il a été interpellé ce jeudi à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Milan, tout juste arrivé de France.



L’homme a été interpellé avant même l’enregistrement de son vol, grâce à la vigilance des enquêteurs de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Ces derniers, bien que Kocc Barma soit détenu en préventive, poursuivent leurs investigations dans le but de démanteler l’ensemble du réseau présumé derrière ces sites controversés.



Placée en garde à vue, la personne interpellée a été longuement auditionnée ce vendredi, rapporte le Groupe futurs médias. Les enquêteurs cherchent à établir le degré d’implication exacte d’El Hadj Demba dans la gestion ou l’alimentation des plateformes mises en cause.