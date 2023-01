Affaire Locafrique: la Cour d'appel donne raison à Amadou Ba sur son fils Khadim Ba

Le long feuilleton juridico-familiale, fait de rebondissements qui avait fini de mettre sens dessus-dessous la société de crédit-bail familiale Locafrique, pendant plusieurs mois s'est terminé sur une note de victoire pour le père et non moins fondateur de ladite société.

Suite à une décision de la Cour d’appel rendue, le fils Khadim BA, en contentieux avec son père Amadou BA perd désormais la main à Locafrique. Selon le Journal Les Echos, Amadou BA a obtenu l’expulsion par la Cour d’appel de son fils Khadim BA des locaux de Locafrique tant de ses biens, de sa personne et tout occupant de son chef. Le juge d’appel confirme ainsi l’ordonnance d’expulsion du juge des référés datant du 10 avril 2020 et qui a été attaquée par Amadou BA.



Mieux, la course pour décrocher le RCCM (Registre de Commerce et du Crédit Mobilier), a aussi pris fin. Selon des informations du journal, le Président du Conseil d’administration de Locafrique, Amadou BA obtient aussi la réinscription sur le registre de commerce l’ultime sésame de mandant appelé RCCM. Le délibéré qui a été rendu le 9 janvier 2023 par la Cour d’Appel de Dakar et qui a donné raison à Amadou BA, PDG de Carrefour Automobile devra être exécutoire, après l’obtention du quitus du RCCM (Registre de Commerce et Crédit Mobilier).