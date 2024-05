Football : le Bayer Leverkusen rejoint l'Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa

Leverkusen s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa aux dépens de l'AS Rome, en arrachant une fois de plus le match nul dans le temps additionnel en demi-finale retour jeudi (2-2), et défiera l'Atalanta Bergame, le 22 mai à Dublin.

Vainqueurs à l'aller à Rome 2 à 0, les hommes de Xabi Alonso étaient menés 2 à 0 à une demi-heure de la fin de la demi-finale retour, sur deux penalties transformés par Leandro Paredes.



Ils ont réduit le score sur un but contre son camp de Gianluca Mancini (83e) et ont égalisé dans la septième minute du temps additionnel par Josip Stanisic, pour rester invaincus après 49 matches cette saison, toutes compétitions confondues.