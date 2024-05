BAL 2024 : Douanes domine Rivers, l’US Monastir s’impose devant l’APR

L’AS Douanes s’est imposée devant la formation nigériane de Rivers Hoopers (56-54), ce jeudi à Dakar, pour le compte de la 4e journée de Basket Africa League (BAL) édition 2024 de la Conférence Sahara.

Grâce au panier de Mike Fofana au buzzer, les Gabelous ont arraché la victoire face aux Nigérians de Rivers Hoopers. Les coéquipiers de Boissy infligent la première défaite à l’équipe nigériane.



La course pour la qualification est complétement relancée dans cette conférence Sahara avec la victoire de l’US Monastir (70-83) devant l’Armée Patriotique du Rwanda (APR) et la défaite de Rivers Hoopers. Il reste encore deux journées à jouer. L’AS Douanes va affronter l'US Monastir ce samedi, à 17h30, pour le compte de la 5e journée. Rivers Hoopers fera face à l'AP Rwanda, à 14h30.





Pour rappel, la BAL met aux prises 12 équipes réparties en Conférence Sahara (au Sénégal), Conférence Kalahari (en Afrique du Sud) et Conférence du Nil (en Egypte). Les deux meilleurs de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale prévue à Kigali du 24 mai au 1er juin prochains.





Programme de la manche retour



Jeudi 9 mai 2024

AP Rwanda / US Monastir 70-83

Rivers Hoopers (Nig) / AS Douanes 54-56





Samedi 11 mai 2024

14h30 : Rivers Hoopers – AP Rwanda

17h30 : AS Douanes – US Monastir



Dimanche 12 mai 2024

14h30 : Rivers Hoopers – US Monastir

17h30 : : AS Douanes – AP Rwanda





Les résultats de la phase aller





Mardi 7 mai 2024

US Monastir – Rivers Hoopers 63-84

AP Rwanda – AS Douanes 66-61





Samedi 4 mai

AP Rwanda – US Monastir 89-84

AS Douanes – Rivers Hoopers 68-77



Dimanche 5 mai

AP Rwanda – Rivers Hoopers 82-86

US Monastir – AS Douanes 59-76