Parti socialiste : le retour au bercail de Khalifa Sall salué par les Sages

Dans un premier temps, ces sages du Ps ont salué selon leurs termes dans le communiqué parvenu à PressAfrik, “ l’heureuse rencontre à l’initiative de M. Khalifa Ababacar Sall, accompagné de M. Barthélémy Dias et Jean Baptiste Diouf avec Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste”. Pour eux cette rencontre entre en droite ligne d’un “début d’ouverture qui mérite une profonde et large réflexion pour le devenir de la doctrine socialiste au Sénégal face aux nouvelles générations”.



Cette rencontre a également porté sur l’évaluation de l’élection et du bilan de la coalition BBY. Mais aussi sur l’avenir du parti socialiste, au regard de l’évolution démographique, sa longue absence dans la conduite au premier chef de l’Etat et de la Nation.





Faisant l’historique de leur formation politique, les Sages sont revenus sur entre autres sujets l’évolution du mouvement socialiste de la SFIO au Parti socialiste et la longue marche de leur formation politique pour mener le Sénégal à sa souveraineté internationale.