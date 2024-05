Tchad: Mahamat Idriss Déby donné vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour

Adresse de Succès Masra avant l'annonce des résultats

Ahmed Barticheret, le président de l'Agence nationale de gestion des élections a annoncé les résultats provisoires de l'élection présidentielle et la victoire de Mahamat Idriss Déby , lors d'une cérémonie au ministère tchadien des Affaires étrangères. Le président de l'Ange a repris la parole à la fin de cette annonce pour rappeler qu'il s'agit bien de résultats provisoires jusqu'à confirmation par le conseil constitutionnelle. Celle-ci sera possible seulement après « l'examen d'éventuelles contestations ».Le Premier ministre, Succès Masra, est crédité de 18,53% des voix. Selon ces résultats, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké obtient 16,91% des suffrages. Ce dernier a félicité, dans la soirée, Mahamat Idriss Dédy. Selon l'ANGE, le taux de participation s'élève à 75,89%.Ahmed Barticheret a appelé tous les acteurs politiques à respecter les procédures légales et à « s'abstenir de toute forme de violence » en cas de contestation.Plus tôt dans la soirée, le candidat Succès Masra s'était exprimé pour revendiquer une victoire de son camp dès le premier tour, accusant l'institution de modification des résultats et provoquant une situation inédite et extrêmement incertaine à l'heure actuelle à la tête de l'État. Dans une adresse diffusée sur Facebook, le premier ministre et candidat à cette élection dénonce des « violences » et des fraudes. « La victoire du peuple dans les urnes est éclatante » a notamment déclaré Succès Masra. Des déclarations prononcées avant la proclamation des résultats provisoires officiels par l'ANGE.L'agence électorale avait déjà pris tout le monde de court en annonçant les résultats dès ce soir, alors qu'elle avait encore une dizaine de jours pour le faire. Succès Masra lui a coupé l'herbe sous le pied en quelque sorte, en se déclarant vainqueur et en appelant ses militants à se mobiliser pacifiquement « dans le calme ».À Ndjamena, un très important dispositif militaire a été déployé pour quadriller la ville, pointe notre correspondant sur place, Carol Valade. Si la proclamation des résultats s'est faite dans le calme, le silence a ensuite été rompu par des rafales presque ininterrompues d'armes automatiques et même des détonations d'armes lourdes dans la soirée.Des tirs de joie dans le centre-ville pour célébrer la victoire de Mahamat Idriss Déby, tandis que dans les bureaux de soutien au président candidat, les militants sont en train de faire la fête, de chanter, de danser. Des tirs sont également entendus dans les quartiers sud de la capitale, où les partisans de Succès Masra font, eux, plutôt part de leur déception et de leurs craintes. Deux ambiances totalement différentes à travers la ville.