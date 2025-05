Affaire MMA : Zarco se présente à la DIC accompagné de ses avocats

Comme annoncé ce mardi matin, le lutteur Aldiouma Diallo, alias Zarco, a répondu à sa convocation à la Division des investigations criminelles (DIC). D’après une source de PressAfrik, le pensionnaire de l’écurie Grand Yoff se trouve actuellement devant les enquêteurs, en présence de ses avocats.



Pour rappel, Zarco a poignardé son adversaire nigérian Kabiru Adériran lors d’un combat de MMA en Côte d’Ivoire le samedi 17 mai 2025.



Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce matin, lutteur a reconnu son erreur et présenté des excuses publiques : « J’ai fait une erreur, je l’assume entièrement. Je me suis trompé. Les gens peuvent tout dire derrière moi, mais j’assume parce que j’ai opté pour être lutteur et je le prends avec philosophie. Je demande pardon à toute la population sénégalaise, en particulier au monde de la lutte et à mon adversaire Kabiru ».



L’agression de Zarco, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une indignation au sein de l’opinion publique et a poussé le parquet à enclencher une procédure judiciaire. Les enquêteurs de la DIC s’étaient d’ailleurs rendus à son domicile. Cependant, le lutteur était introuvable et son téléphone inactif.



Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié hier, lundi, il a fermement condamné ce qu’il qualifie de « comportement contraire aux valeurs du sport sénégalais, fondées sur la discipline, la maîtrise de soi et le respect ».



Le ministère estime que ces actes ont porté « atteinte à l’image du Sénégal sur la scène internationale ».