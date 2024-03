Affaire Me Ngagne Demba Touré : Me Abdoulaye Mboup déféré ce lundi

Me Abdoulaye Mboup sera édifié sur son sort ce lundi. Le greffier chargé de communication de l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) sera déféré au parquet pour outrage et violence à magistrat et actes de nature à discréditer un acte juridictionnel.



À noter que l’arrestation de Me Mboup fait suite à l’inculpation de son collègue Ngagne Demba Touré par le juge Mamadou Seck. Selon le journal Libération dans sa parution du jour, deux autres greffiers sont dans le viseur de la Sûreté Urbaine (SU).