Centrafrique: les groupes armés 3R et UPC officiellement dissous

À la veille de l'entrée en vigueur de l'accord de paix qu'ils ont conclu le 19 avril avec le gouvernement centrafricain, les chefs des groupes armés 3R et UPC ont officiellement dissous leur mouvement, ce jeudi 10 juillet, au cours d'une cérémonie organisée à Bangui en présence de nombreuses personnalités.



Les groupes rebelles centrafricains de l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) et Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) n'existent plus. Conformément à l'accord de paix signé avec le gouvernement le 19 avril qui doit entrer en vigueur ce vendredi 11 juillet, l'un et l'autre ont été officiellement dissous par leur responsables respectifs lors d'une cérémonie organisée à Bangui.



C'est le président centrafricain en personne, Faustin-Archange Touadéra, qui en a donné le coup d'envoi aux environs de 14h30, jeudi 10 juillet, en présence de représentants des autorités tchadiennes, du corps diplomatique, de la Minusca et des responsables religieux. Drapés dans des boubous bleu et blanc, le général Sembé Bobo, leader des 3 R, et Ali Darassa, chef de l'UPC, ont alors symboliquement déposé à tour de rôle des kalachnikov sur une table pour signifier la fin des hostilités. Les deux chefs de guerre ont ensuite successivement pris la parole.



« Au nom de notre mouvement, les 3R, nous sommes ici pour répondre à l'appel de la paix [et] nous nous engageons à honorer cet accord pour l'intérêt suprême de la nation », a d'abord déclaré le général Sembé Bobo avant de poursuivre : « Il y a un adage qui dit : "Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix". Nous sommes aujourd'hui ici pour répondre à l'appel de la paix. De mon côté [...], je vous assure que je respecterai tous les engagements que j'ai pris ».