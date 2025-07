La presse craint le pire pour Ousmane Dembélé, le Barça met 3 joueurs à la porte

Le PSG peut se faire du souci pour le Ballon d’Or Un sacre du PSG à la Coupe du Monde des Clubs rapprocherait Ousmane Dembélé du Ballon d’Or. Pour Marca, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le Français est le grand favori devant Lamine Yamal. Le Parisien se veut plus prudent et s’inquiète même d’une dispersion des votes. Car outre Dembélé, il y a de très nombreux joueurs dans l’effectif parisien qui peuvent y prétendre. On pense à Hakimi, à Vitinha, voire même à Fabian Ruiz. L’Equipe revient sur la transformation d’un joueur si discret, mais si précieux. L’Espagnol s’est d’ailleurs porté candidat au sacre suprême. Mais si le PSG doit choisir un joueur pour éviter un scénario qu’ont connu nos Français en 2018, le candidat naturel au graal ultime serait Ousmane Dembélé. La condition du Barça pour recruter Mundo Deportivo annonce qu’il est l’heure pour Hansi Flick de prendre des décisions. Les vacances sont terminées. Le coach allemand est de retour à Barcelone et devrait prendre en charge les opérations, finaliser les détails de la pré-saison et rencontrer le directeur sportif Deco pour commencer à prendre le commandement sur le mercato, relaye Sport. Vendre avant de pouvoir recruter, tel est le plan. Le média espagnol indique que trois joueurs sont poussés vers la sortie. On retrouve Oriol Romeu, qui va revenir après son prêt de Girona. Flick ne compte pas sur lui, tout comme Pau Victor. Le cas Marc Casadó fait aussi l’objet de vives discussions en interne. En principe, il n’aura pas beaucoup de minutes après la prolongation de De Jong et l’engagement envers Marc Bernal. Une décision sera prise dans les prochains jours, car il y a des équipes intéressées, et c’est Flick qui décidera de ce qui se passe. Enfin vient l’épineux cas Ter Stegen. Bien que poussé vers la sortie avec l’arrivée de Joan Garcia, le gardien allemand fait de la résistance. Comme l’indique Sport, il est revenu plus tôt que prévu, convaincu qu’il peut se battre pour une place de titulaire. Son idée n’est autre que de rester et de se battre pour une place de titulaire. Tottenham s’emballe sur le mercato En Angleterre, Tottenham a fait le choix de ne pas s’éterniser dans les négociations et s’apprête à faire sauter la clause libératoire de Morgan Gibbs-White. Comme le placarde le Daily Mirror, le joueur de Nottingham Forest va rejoindre les Spurs contre environ 70 M€. Le milieu de 25 ans a été l’un des hommes forts de la surprenante saison de Forest avec 7 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat. Tottenham a décidé de sortir le chéquier puisque le transfert de Mohamed Kudus a été officialisé hier. Le club londonien a annoncé la signature du joueur en provenance de West Ham contre 60 M€, sous réserve d’un permis de travail. Tottenham ne fait pas de chichi contrairement à Arsenal qui peine toujours à s’entendre avec le Sporting pour le transfert de Gyökeres.