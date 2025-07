Rencontre et projection de film des LGBTQ : And Samm Jikko Yi avertit l’Etat

Le collectif And Samm Jikko Yi a réagi suite à l'information selon laquelle l'Ambassade des Pays-Bas à Dakar et le haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme prévoyaient d'organiser la projection d'un film suivie de débats sur les questions LGBTQI dans les locaux du Bureau régional du haut-Commissariat aux Droits de l'Homme.



And Sam Jiko Yi a déclaré dans une note parvenue à Pressafrik que « cette réunion ne se tiendra pas sur le territoire national, sous peine de graves troubles à l’ordre public ». Le collectif informe par ailleurs, que « toutes les associations et plateformes de lutte contre les anti-valeurs sont informées » et invite par la même occasion, l’Etat à prendre ses responsabilités. « Cette violation, ouverte de nos lois et de nos mœurs, ne passera pas ».



La note indique que cette réunion dénommée « Réunion Eqal Right Coalition (ERC) est prévue de 9h:30mn à 11 h. IL est prévu à cette occasion la projection d’un film appelé « MIWA », (nous sommes là), sur les enjeux et questions des femmes LGBT et hommes transgenres d’Afrique de l’Ouest. Des représentants des associations Égides et PI7, (plateforme Initiative des 7), impliqués dans la mise en œuvre du projet MIWA seront présents en ligne pour répondre aux questions et échanger après la projection ».



Ainsi, pour mettre un terme à « cette volonté affichée, déterminée des lobbies de mettre le Sénégal à genoux », and samm jikko yi demande au gouvernement d’acter la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. « Plus que jamais, l’urgence de criminaliser ce fléau s’impose comme le seul moyen de mettre immédiatement un terme à tous ces programmes de perversion. Que l’Etat prenne sa responsabilité », a exigé le collectif.