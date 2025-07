Barthélémy Dias charge le régime : « le peuple a été victime d’une escroquerie politique, il mérite mieux »

Invité sur le plateau de France 24, Barthélémy Dias n’a pas mâché ses mots à l’égard du régime en place, qu’il qualifie « d’escroquerie politique ». Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk estime qu’il est devenu impératif de tourner la page.



« Je n’ai pas le droit de me dérober. Je fais partie de ceux qui ont participé à l’accession de ce régime au pouvoir, je pense que la déception est au rendez-vous. Pour moi et d’autres compagnons, se débarrasser de ce régime est une œuvre de salubrité publique », a déclaré Barthélémy Dias.



Barthélémy Dias évoque une désillusion profonde, notamment chez les jeunes. « Le Sénégal a besoin de vérité. Le Sénégal particulièrement la jeunesse a été victime de l’une des plus grosses escroqueries politique et intellectuelle du Sénégal moderne. Ils avaient promis monts et merveilles. Aujourd’hui, la jeunesse sénégalaise est dans une déception totale. Le constat est là, la situation macro-économique est désastreuse. Le peuple mérite mieux ce que l’on nous a servi », a martelé l’ancien maire de Dakar.