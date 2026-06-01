Affaire Ndiaga Seck : l'enquête révèle plusieurs présumés partenaires, de nouvelles arrestations annoncées

L’affaire de Ndiaga Seck connait de nouveaux rebondissements avec l’identification de plusieurs personnes présentées comme ses présumés partenaires. Parmi elles figureraient notamment un professionnel du secteur de la santé.
D’après le journal Libération, le téléphone du mis en cause a été transmis à la DSC, qui a procédé à son exploitation technique, ce qui auraient permis d’identifier ses derniers.
Le quotidien a également indiqué que l’enquête se poursuit et que d’autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours.
Pour rappel, Ndiaga Seck avait été arrêté puis remis au commissariat de Linguère avant d’être placé sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités compétentes afin de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire.
D’après le journal Libération, le téléphone du mis en cause a été transmis à la DSC, qui a procédé à son exploitation technique, ce qui auraient permis d’identifier ses derniers.
Le quotidien a également indiqué que l’enquête se poursuit et que d’autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours.
Pour rappel, Ndiaga Seck avait été arrêté puis remis au commissariat de Linguère avant d’être placé sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités compétentes afin de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire.
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