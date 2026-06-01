Affaire Ndiaga Seck : l’exploitation du téléphone du suspect révèle de nouveaux secrets

L’enquête autour de Ndiaga Seck connaît un nouveau développement. Selon des informations rapportées par le journal Libération dans son édition de ce lundi, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’exploitation du téléphone saisi dans le cadre de cette affaire, permettant d’identifier plusieurs personnes présentées comme des contacts du mis en cause.



D’après le quotidien, parmi les personnes identifiées figurerait notamment un professionnel de la santé. Le journal ajoute que d’autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours, dans le cadre de la poursuite des investigations.



Ces développements interviennent après la circulation de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, faisant état de l’implication présumée de célébrités dans cette affaire. La semaine dernière, plusieurs médias avaient toutefois indiqué que ces informations n’étaient pas étayées et que le téléphone concerné n’avait pas encore été transmis à Dakar pour exploitation par les enquêteurs spécialisés.



Pour rappel, Ndiaga Seck a été arrêté dans le cadre d’une enquête judiciaire avant d’être placé sous mandat de dépôt. À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué officiellement sur l’identité des personnes citées dans le dossier ni sur d’éventuelles poursuites à leur encontre. L’enquête se poursuit.