Assemblée nationale: Sonko absent, Ismaïla Diallo préside la cérémonie de levée des couleurs de juin

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ismaïla Diallo, a précisé ce lundi la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, en l’absence de Ousmane Sonko, premier responsable de l’Institution, selon un communiqué.



«Ce lundi 1er juin 2026, l’Assemblée nationale a organisé sa traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, tenue le premier lundi de chaque mois. La cérémonie a été présidée par le Premier Vice-président de l’institution, Monsieur Ismaïla Diallo», selon la note, précisant qu’elle «constitue une occasion privilégiée de réaffirmer l’attachement de tous aux valeurs de patriotisme, de discipline, de responsabilité et de service à la Nation».



Les raisons de l’absence du président Ousmane Sonko à la cérémonie n’ont pas été précisées.