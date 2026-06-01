Moyen-Orient: Israël a ordonné à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah

Ce qu'il faut retenir

► Dimanche 31 mai, l'armée israélienne s'est emparée de la forteresse médiévale de Beaufort, dans le sud du Liban, a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz. La prise de Beaufort donne à l’armée israélienne un avantage stratégique pour amorcer un éventuel mouvement d’encerclement par le sud et l’est de Nabatiyeh.



► Les États-Unis ont annoncé, le 31 mai, avoir mené des frappes sur des cibles iraniennes, en dépit du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. Ce lundi, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir attaqué une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire.



► Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a affirmé que l'armée avait franchi le fleuve Litani le 29 mai dans le sud du Liban, élargissant ainsi la bande de territoire occupée par son armée, tout en poursuivant ses frappes jusqu'à la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a averti qu'elle considérait comme une « zone de combat » tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani.



► Le ministère libanais de la Santé a indiqué, dimanche 31 mai, que le bilan des victimes de l'offensive militaire israélienne s'élève désormais à 3 412 morts et 10 269 blessés depuis le 2 mars.



Israël ne cesse d’étendre son offensive meurtrière au Liban alors qu’un cessez-le-feu est pourtant censé être en vigueur. Ainsi, l’armée israélienne a annoncé, dimanche 31 mai, avoir conquis le château de Beaufort, site stratégique et citadelle historique pourtant protégé par l’Unesco. Un révélateur de l'extrême violence des frappes israéliennes au Sud-Liban : les inhumations qui se succèdent dans des cimetières de la région. Reportage de nos envoyés spéciaux dans la région de Saïda, Nicolas Falez et Jad El Khoury.



L'Iran assure ne pas discuter à ce stade du nucléaire avec les États-Unis

L'Iran a réitéré lundi que son programme nucléaire ne figurait pas à ce stade au menu des discussions en cours avec les États-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.



« Aucune négociation n'a eu lieu sur les détails du dossier nucléaire. "À ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, alors que le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire.



L'Iran accuse les États-Unis de continuer à violer le cessez-le-feu et réitère qu'un accord est conditionnel à une trêve au Liban

L'Iran a réaffirmé lundi que tout accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était conditionné à un cessez-le-feu au Liban, où l'armée israélienne frappe des positions du Hezbollah, allié de Téhéran.



« Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre » avec les États-Unis, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran.



« Les États-Unis violent également le cessez-le-feu, y compris ce matin », a aussi déclaré Esmaïl Baghaï. « Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour défendre la sécurité nationale de l'Iran », a ajouté le porte-parole.



L'impunité, l'avancée des soldats d'occupation, les frappes d'Israël sur son pays, cette fois c'est trop, déplore Charbel, citoyen libanais, auprès d'Alice Froussard, du service international de RFI. Il fait même la comparaison avec Gaza : « Vous vous rendez compte déjà ? La haine qu'ils ont pour ce pays, pour nous les Libanais. Avec «Razzé» [Gaza en arabe, NDLR] et l'Iran où l'on massacre juste des civils. »

Israël a ordonné à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth

L'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran, après avoir étendu ses opérations dans le sud du Liban.



« À la lumière des violations répétées du cessez-le-feu au Liban par l'organisation terroriste Hezbollah et des attaques contre nos villes et nos citoyens, le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Israël Katz, ont ordonné à Tsahal [l'armée, NDLR] de frapper des cibles terroristes » dans la banlieue sud de Beyrouth, indique un communiqué officiel.



L'armée israélienne a annoncé lundi que l'un de ses soldats avait été tué lors de combats dans le sud du Liban, portant à 26 le nombre de morts dans ses rangs depuis début mars. Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, « est tombé au combat dans le sud du Liban », a indiqué l'armée dans un bref communiqué.



Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un drone du Hezbollah.



Au total, 26 Israéliens ont été tués, dont 25 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.



Tout indique que l’extension de l’offensive israélienne ne fait que commencer, après la prise très symbolique du château de Beaufort ce dimanche. Une incursion en profondeur en territoire libanais jamais vue depuis 26 ans.



Une chaîne israélienne rapporte qu’un nouvel appel de réservistes est envisagé. Et Benyamin Netanyahu affiche publiquement ses objectifs puisqu’il a ordonné à l'armée d'élargir les opérations au Liban : « Mes instructions sont désormais d'étendre et d'approfondir notre emprise sur les lieux qui sont sous contrôle du Hezbollah. »



Parallèlement, des ordres d’évacuation ont été émis jusqu’à 40 kilomètres de la frontière en territoire libanais. La zone d’occupation militaire israélienne s’agrandit considérablement. Les Américains ne mettent aucun frein. Pour eux, le Hezbollah doit désormais mettre fin à ses attaques, et en contrepartie Israël s’abstiendrait de toute escalade à Beyrouth.



Des pourparlers sont toujours prévus mardi et mercredi à Washington.