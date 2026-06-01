Drame à Mboro-sur-Mer: un adolescent de 16 ans emporté par les courants d'eau, les recherches se poursuivent

Un adolescent de 16 ans est porté disparu depuis l'après-midi du dimanche 31 mai 2026, après avoir été emporté par de puissants courants marins, alors qu’il se baignait à la plage de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane (est).



Selon l’Agence de Presse Sénégalais, le jeune élève, domicilié à Tivaouane, s’était rendu à la plage en compagnie de plusieurs amis pour une sortie récréative. Alors qu’ils se baignaient, il aurait été soudainement entraîné vers le large par de forts courants marins.



Malgré les tentatives de ses camarades pour lui porter secours après ses appels à l’aide, l’adolescent a disparu sous les eaux. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro et les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rapidement déployés sur les lieux pour lancer les opérations de recherche.



Les secours poursuivent activement leurs investigations dans l’espoir de retrouver le jeune garçon.

