Nioro: un chef de village et un guide religieux en garde à vue pour non-respect d’un arrêté préfectoral

Le chef du village de Médina Mina Wara ainsi qu’un chef religieux de cette commune située dans le département de Nioro (centre-ouest) ont été arrêtés puis placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie locale.

Les prévenus sont poursuivis pour « troubles à l’ordre public » et « violation d’un arrêté administratif », selon des informations relayées par la RFM.



À l’origine de cette affaire, un arrêté pris par le sous-préfet interdisant l’utilisation de la sonorisation et des « tam-tams » sur la voie publique lors des activités religieuses ou culturelles. Cette mesure aurait été notifiée aux chefs de villages et aux responsables religieux de la localité.



Les autorités reprochent aux deux mis en cause de ne pas avoir respecté cette décision administrative, ce qui a conduit à leur placement en garde à vue.