Italie: C. Camara, un Sénégalais de 42 ans, placé en garde à vue après le meurtre d’un sans-abri

Un homme de 49 ans a été retrouvé mort, les mains et les pieds ligotés, le 30 mai dans le parc de la Villetta di Negro au centre-ville de Gênes. La victime a été frappée à mort avec une bouteille en verre, une scène partiellement filmée par une vidéosurveillance. Le suspect, C. Camara, un Sénégalais de 42 ans, a été arrêté par les carabiniers sur les lieux du crime et placé en garde à vue.



Selon des informations relayées par la presse italienne dont TGCOM 24, l'alerte a été donnée par une jeune fille qui a vu un homme traîner un cadavre ligoté (les mains et les pieds liés dans le dos). La victime, Paolo Alberto Pietro, est un sans-abri de 49 ans. Les caméras de sécurité auraient filmé une partie de l'altercation : selon une première reconstitution, le meurtrier aurait frappé la victime avec un débris de bouteille avant de lui lier les mains et les pieds.



«La sécurité reste une priorité, il faut un engagement plus fort pour intercepter la détresse sociale. La sécurité des espaces publics reste une priorité de l'administration, mais en plus de la présence et de la surveillance du territoire, il faut un engagement de plus en plus fort pour intercepter la détresse, la solitude et l'exclusion sociale. Gênes ne peut pas et ne doit pas détourner le regard», a déclaré la maire de la ville, Silvia Salis, après le meurtre dans le parc de la Villetta di Negro.