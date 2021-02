Affaire Ousmane Sonko: un agent à la Sonatel-Médina et un enseignant arrêtés

La liste des arrestations dans l’affaire Ousmane Sonko, ce député de l’opposition accusé de « viols répétés » et de « menaces de mort » par une masseuse d’un institut de beauté, du nom de Adji Sarr, s’est allongée. Deux personnes ont été cueillies mercredi par la Division des investigations criminelles (Dic). Il s’agit de Bawar Dia, agent à la Sonatel de Médina et de Alioune Badara Dia, un enseignant de profession.



Le premier est soupçonné d'avoir livré les numéros des autorités étatiques qui ont reçu des appels et messages impossibles à reproduire ici, destinés directement au Président de la République. Il a été placé en garde à vue.



Selon Libération, qui livre l'information, c'est à cause de ce développement que Fatima M'bengue de Frapp, l'assistante du leader du Pastef Les Patriotes, interpelée dimanche puis relâchée, a été encore arrêtée et placée en garde à vue mercredi. Des liens seraient établis entre elle et l'agent de la Sonatel en cause.



L’As pour sa part, informe que le deuxième mis en cause, un enseignant du nom d’Alioune Badara Dia, a été arrêté le même jour par la DIC. Il est poursuivi pour incitation à la violence, entre autres chefs d’accusations.



Pour rappel, Fatimata Traoré, agent à la société d'intérim « Sen Set group », qui avait acheté la puce en cause, a été libérée. Mais, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont prolongé la garde à vue de Patricia Mariame Ngandoul, épouse de l'administrateur général de Pastef, Birame Soulèye Diop et d'Abass Fall (Pastef- Dakar), qui est retenu depuis dimanche pour atteinte à la sûreté de l'Etat, menaces de mort et diffusion de fausses nouvelles.