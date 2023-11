Affaire Oustaz Omar Sall: 10 autres plaintes contre le prêcheur sur la table du juge

Bien qu’un accord d’apaisement, conditionné par le retrait de la plainte, sous réserve qu’ Omar Sall cesse ses attaques contre les dogmes de la Tariqa Tidjane, ait été conclu, le Collectif des talibés Cheikh, n’a pas retiré sa plainte, malgré la médiation du CUDIS.



Les sorties violentes des proches d’Oumar Sall, en particulier le discours de Docteur Ahmed Lo, ont compromis les efforts pour parvenir à une entente, illustrant la volonté persistante du prêcheur et de ses partisans de maintenir une atmosphère de défiance et de mépris.



Rappelons qu’ Oustaz Oumar Sall, avait été arrêté le 15 novembre dernier et placé sous mandat de dépôt 20 novembre 2023, pour «diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d’actes d’intolérance entre des personnes».