Affaire PETROTIM: le Doyen des juges Samba Sall a bouclé l'enquête

Le Doyen des juges a clôturé, depuis près de 5 mois, en février dernier, le dossier sur l’affaire dite du scandale de Petrotim dans laquelle le frère du président Macky Sall, Alioune Sall, a été cité. Après plus d’un an d’attente, l’enquête n’a rien trouvé et aucune charge n’a été trouvée contre personne, selon le journal "Les Echos".



Cela veut dire que dans ce dossier personne n’a été accusé de ces malversations. Alors que le réquisitoire introduit du procureur de la République visait X, c'est-à-dire une personne non encore identifiée.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, l’on attend maintenant le réquisitoire du chef du Parquet.



Pour rappel, cette affaire révélée suite à l’enquête réalisée par Mayeni Jones, la journaliste de BBC, avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. Hommes politiques, membres de l’opposition, Société civile, citoyens lambda, tous avaient mis la pression pour que la lumière soit faite sur ce dossier dans lequel le pétrole et le gaz sénégalais sont en jeu.



Des personnes citées en qualité de témoins dont Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, (respectivement anciens Premier ministre et ministre de l’Energie) ont défilé au cabinet du magistrat instructeur pour apporter des informations pouvant aider les enquêteurs dans cette affaire.



Aliou Sall, principal personne visée, et de nombreuses autres personnes dont le représentant de l’homme d’affaires Frank Timis qui est au cœur de ce scandale présumé, avaient été entendus en qualités de témoins par le Doyen des juges Samba Sall.