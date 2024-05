Affaire Prodac : l'ancien coordonnateur national du Programme va livrer « toute la vérité »

L'ancien Coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Jean Pierre Senghor, a annoncé son intention de divulguer toutes les informations concernant le Prodac. M. Senghor, actuel Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire du Sénégal, a révélé avoir été « viré pour insubordination sur la base de fausses informations » de son poste de coordonnateur national du Prodac. Invité de l'émission Objection sur la radio Sud Fm, Jean Pierre Senghor s'est engagé à révéler la vérité sur ce programme qui continue de susciter des controverses au Sénégal.



L’ancien coordonnateur a qualifié le Prodac de « l'un des plus beaux projets de ces trente dernières années.»



Se prononçant sur le scandale dans la gestion de ce programme de 100 milliards, celui-ci a affirmé qu’il « avait réservé la primeur au chef de l’Etat de l’époque (Macky Sall). Je suis allé lui dire exactement ce qu’il en était avec un dossier complet. » Des révélations qui n’ont eu aucun impact.



Par conséquent, il a déclaré qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités, le Prodac est désormais directement rattaché à la Primature. « Je réserve la primeur de l'information à l'autorité. Et quand j'aurai fini de lui donner tous les éléments et de lui expliquer tous les tenants et les aboutissements de ce beau projet qui a été plombé, j'espère qu’ils pourront le relever. Ainsi, à ce moment-là, je reviendrai. Je vous le promets. »



Cette annonce soulève l'attente quant aux révélations potentielles de Senghor sur les coulisses du Prodac et pourrait fournir des éclaircissements cruciaux sur cette affaire qui a secoué le pays.