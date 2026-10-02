Affaire Softcare : les recommandations de la mission parlementaire seront transmises au gouvernement

Les débats généraux consacrés au rapport de la mission d’information parlementaire sur la commercialisation des produits de la marque Softcare au Sénégal ont pris fin ce vendredi 2 octobre 2026 à l’Assemblée nationale. La clôture a été prononcée par le vice-président de l’institution, El Malick Ndiaye.



À l’issue des échanges, les députés ont pris connaissance des conclusions de la mission, entendu les différentes positions exprimées et recueilli les explications des membres du gouvernement concernés.

El Malick Ndiaye a salué le travail réalisé par la présidente de la mission et l’ensemble de ses membres.



Il les a notamment félicités pour « la qualité des investigations menées avec impartialité » et pour leur contribution à la mission de contrôle de l’Assemblée nationale. Il a également souligné la disponibilité et la collaboration des membres du gouvernement ainsi que de leurs services durant les travaux.



À l’issue de la présentation du rapport, El Malick Ndiaye a annoncé que les recommandations formulées par la mission seraient officiellement transmises au gouvernement pour les suites jugées appropriées.

Pour lui, l’Assemblée nationale entend aussi assurer un suivi de leur mise en œuvre, conformément à ses prérogatives constitutionnelles de contrôle.



« Le travail de l’Assemblée nationale ne s’achève donc pas avec la présentation de ce rapport », a déclaré El Malick Ndiaye. Selon lui, ce suivi parlementaire devra permettre d’évaluer les mesures prises par les administrations et organismes concernés et de vérifier que les enseignements tirés de l’affaire Softcare débouchent sur « des mesures concrètes, des correctifs appropriés et, si nécessaire, des réformes durables ».