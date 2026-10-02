Chine, États-Unis et ZLECaf : comment l'Afrique navigue au cœur de la tempête commerciale mondiale

Le commerce africain fait face à des mutations géopolitiques et économiques majeures, marqué par une part de l'Afrique dans le commerce mondial qui stagne à 3 %, selon les récents rapports économiques.



Les exportations de marchandises ont atteint 614,58 milliards de dollars face à des importations s'élevant à 699,36 milliards de dollars, creusant un déficit de 84,78 milliards de dollars.



Cependant, le commerce intra-africain montre des signes encourageants de dynamisme avec une hausse de 18,6 %, s'établissant à 193,17 milliards de dollars et représentant entre 15 et 17 %" du commerce total du continent.



Du côté des partenariats internationaux, la Chine demeure un acteur incontournable. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont franchi le cap des 214,63 milliards de dollars" avec une croissance de 6,1 % par rapport à l'année précédente.



Les analyses montrent que ce partenariat a permis à l'Afrique de réduire son déficit commercial vis-à-vis de Pékin, ramené à 61,93 milliards de dollars, grâce à une progression de 6,9 % des importations chinoises en provenance du continent.



Les relations avec les États-Unis traversent quant à elles une période d'incertitude critique, notamment en raison de l'échéance de l'accord AGOA en septembre 2025 et de l'instauration récente de nouveaux tarifs douaniers dits de « Liberation Day ».



Ces taxes douanières « réciproques » varient fortement selon les nations, frappant lourdement certains pays avec des droits de douane allant de 50 % pour le Lesotho jusqu'à 30 % pour l'Afrique du Sud, tandis qu'un tarif de base de 10 % s'applique à d'autres partenaires clés, malgré des exemptions notables sur l'énergie et les minéraux.



Face à ces pressions extérieures et au risque d'une fragmentation géo-économique qui pourrait « réduire le PIB de l'Afrique subsaharienne de 4 % », l'avenir du continent repose sur l'accélération de son intégration régionale.



Porté par une population qui « devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050 » et par la détention d'environ « 30 % des réserves mondiales de minéraux critiques », l'enjeu pour l'Afrique est de transformer ses atouts géologiques en une véritable puissance industrielle et manufacturière intégrée.