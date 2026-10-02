Match amical U18 : le Sénégal s'incline face à la France (3-1)

L’équipe du Sénégal des moins de 18 ans (U18) s’est inclinée face à la France (3-1), ce vendredi à Clairefontaine, pour le premier des deux matchs amicaux entre les deux sélections.



Le Sénégal et la France se retrouveront dimanche 4 octobre pour une deuxième confrontation à Clairefontaine.