Match amical U18 : le Sénégal s'incline face à la France (3-1)

L’équipe du Sénégal des moins de 18 ans (U18) s’est inclinée face à la France (3-1), ce vendredi à Clairefontaine, pour le premier des deux matchs amicaux entre les deux sélections.
Le Sénégal et la France se retrouveront dimanche 4 octobre pour une deuxième confrontation à Clairefontaine.
Le Sénégal et la France se retrouveront dimanche 4 octobre pour une deuxième confrontation à Clairefontaine.
Autres articles
-
Amical Comores – Sénégal : les Lions ont effectué leur première séance à Marseille
-
«Le club est innocent»: reconnu coupable de 114 infractions financières, Manchester City fait appel
-
Ligue des Nations : le Portugal domine le Danemark sans Cristiano Ronaldo, l’Allemagne de Jürgen Klopp gagne enfin
-
Sénégal-Comores : Moussa Niakhaté forfait pour le match amical du 4 octobre
-
JOJ Dakar 2026 : la France dévoile une délégation de 69 jeunes talents