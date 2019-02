Affaire Sonko-Mamour Diallo : l’Assemblée nationale en plénière ce vendredi pour une commission d’enquête

Les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi à partir de 10h pour le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze (94) milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R, a annoncé l’Assemblée nationale dans un communiqué parcouru par l'Aps.



La commission sera composée des députés de la majorité, d'un député non inscrit et d'un représentant de l'opposition. Elle aura six mois pour déposer ses conclusions et devra entendre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.



Pour rappel, Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, a accusé de hauts responsables des Domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière.