Ucad : le député Abdou Mbow interpelle le gouvernement sur l'intervention policière et les bourses des étudiantes

L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a été hier, mercredi, un véritable champ de bataille suite à l'intervention des forces de l'ordre sur le campus. Une situation qui a fait réagir le député Abdou Mbow ce jeudi, lors du vote du projet de budget 2026 du ministère de la Santé. Le membre du groupe parlementaire Takku-Wallu a vivement interpellé le gouvernement, dénonçant une violation de la loi relative aux franchises universitaires et réclamant le retrait immédiat des forces de l'ordre.



​Le député Mbow a d'abord rappelé le cadre légal qui régit l'entrée des forces de l'ordre au sein des institutions académiques. « De plus en plus prédominant, c'est vrai, l'article 6 de la loi 94-71 relatif aux franchises et libertés universitaires stipule clairement: Lorsque la vie et la liberté individuelle des personnes présentes dans l'université, lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l'université sont en danger d'une manière grave immédiate, le recteur doit demander l'intervention des forces de l'ordre. C'est ce que dit effectivement l'article 6 de la loi 79-94. Elle doit exister deux menaces ayant justifié l'intervention du recteur », a-t-il rappelé.



​S'adressant ensuite au ministre des Finances, le député a contesté la légalité de l'intervention, déclarant : « dans ce qui précède, ce qui justifie l'intervention de la police à l'intérieur de l'université ? Rien! »



​Abdou Mbow a exprimé son indignation face au silence du Conseil des ministres et des plus hautes autorités de l'État sur la crise universitaire. « Monsieur le ministre des Finances, je suis choqué, stupéfait de constater avec tous les Sénégalais que le Conseil des ministres du 3 décembre, ni le Président de la République, encore moins le Premier Ministre, n'ont fait cas de la situation grave qui sévit au niveau de l'université. Monsieur le ministre des Finances, les étudiants ne sont ni des bandits, ni des voleurs, encore moins des brigands. C'est pourquoi les policiers n'ont absolument rien à faire à l'intérieur du campus universitaire pour traquer et blesser ces enfants dont le seul tort est de réclamer leur dû », a-t-il martelé.



​Il a qualifié les scènes survenues la veille (mercredi) à l'Université d'« effarantes », évoquant des images « d'étudiants blessés, des étudiants traqués » qu'il juge « inacceptables ».



​Le député Mbow a lancé un appel au gouvernement pour le retrait immédiat des policiers du campus. « Monsieur le ministre des Finances, dites au Président de la République et au Premier Ministre de faire sortir les forces de l'ordre au niveau de l'université. L'université ne doit pas être transformée en champ de bataille. L'université ne doit pas être transformée en lieu pour casser de l'étudiant. L'université, c'est le temple du savoir ».



​L'élu a conclu son intervention en liant la crise actuelle aux problèmes de bourses non réglés, rappelant la récente manifestation à l'UCAD un « concert de casseroles » et les déferrements d'étudiants à Fatick. Il a soulevé une question de priorités budgétaires : « Aujourd'hui, monsieur le ministre des Finances, si un régime peut sortir 5 milliards de F Cfa sans aucune base légale pour indemniser des éternels politiciens, il doit pouvoir régler le problème des bourses des étudiants, régler le problème de l'université avant cela ne soit trop tard ».