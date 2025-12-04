Réseau social
Macky Sall intervient au “Beyond Profit Forum” et plaide pour une gouvernance mondiale plus juste



L’ancien président sénégalais Macky Sall a participé, ce jeudi 4 décembre, à la première édition du “Beyond Profit Forum” organisé en Arabie saoudite. Invité par les autorités saoudiennes, il a pris part à cette nouvelle plateforme internationale consacrée à la philanthropie, à l’inclusion sociale et aux politiques de solidarité.
 
Sur sa page Facebook, Macky Sall a exprimé sa reconnaissance, déclarant : « Merci aux autorités saoudiennes pour leur aimable invitation à la 1ʳᵉ édition du “Beyond Profit Forum”, une plateforme novatrice de réflexion et de proposition sur la solidarité par la philanthropie. »
 
Il affirme y avoir présenté son retour d’expérience sur les politiques publiques conduites durant sa présidence, notamment en matière de réduction des inégalités : « J’y ai partagé, ce 4 décembre, mon expérience en matière de politiques publiques d’inclusion sociale et d’équité territoriale. »
 
L’ancien chef de l’État a également insisté sur la dimension religieuse de la solidarité, rappelant le rôle central de la zakat dans la tradition musulmane : « J’ai également rappelé le rôle de la zakat comme instrument de solidarité prescrit par l’islam. »
 
Enfin, Macky Sall a profité du forum pour renouveler son appel en faveur d’un ordre international plus équitable : « J’ai réitéré mon plaidoyer pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. »
 
Cette première édition du “Beyond Profit Forum” s’inscrit dans la stratégie saoudienne visant à positionner le pays comme un acteur global du mécénat moderne et de l’investissement social.
 
Jeudi 4 Décembre 2025 - 17:30


